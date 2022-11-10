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حماس تؤكد استمرار خياراتها الوطنية حتى تحقيق الوحدة

10 نوفمبر 2022 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر، استمرار حماس في خياراتها الوطنية متسلحة بالعزم والإصرار والثقة بمشروع المقاومة، مشدداً على أن غزة ستبقى حاضنة للعمل الوطني بأشكاله الفردية والجماعية.

وقال أبو معمر في بيان صحفي مساء اليوم، إن "غزة ستبقى حاضنةً ورافعةً للعمل الوطني على اختلاف أشكاله الفردية والجماعية، وستواصل جهدها وجهادها وتكاملها مع شعبنا في الضفة الباسلة والداخل المحتل والشتات".

وشدد على أن حماس لن تحيد عن هذا الطريق حتى تحقيق وحدة وطنية حقيقية على طريق التحرير والعودة.

ووجه أبو معمر التحية لأرواح شهداء شعبنا الأكرم وتوجه بالتحية لروح الشهيد ياسر عرفات أبو عمار رحمه الله تعالى.

وأشاد بدور الأجهزة الحكومية والأمنية في قطاع غزة التي عملت على مدار الساعة لتأمين مهرجان ذكرى وفاة أبو عمار في مدينة غزة، موضحاً أن جهود الداخلية مكّنت الجمهور من الاحتفال والمغادرة بكل يسر وسلامة واطمئنان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #غزة #زكريا أبو معمر

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