"البحرية" تضبط 370 فرش حشيش قبل تهريبها لغزة

ضبطت إدارة الشرطة البحرية، كمية كبيرة من الحشيش قبل تهريبها لقطاع غزة عبر البحر، وذلك خلال مهمتين شمال وجنوب القطاع.

وأفادت الشرطة البحرية، في تصريح مقتضب، مساء اليوم الخميس، أنه استكمالاً لمهام ضبط سابقة، فقد ضبطت فرق الدوريات البحرية وأمن الساحل 370 فرش حشيش، في مهمتين قبالة ساحلي خان يونس وشمال غزة.

ولفتت البحرية إلى ضبط الكمية المذكورة على سطح الماء، بعد أيام من البحث والمتابعة في عرض البحر وعلى الساحل.

يذكر أن الشرطة البحرية أعلنت ضبط 210 فروش حشيش خلال الأيام الماضية، قبل تهريبها لقطاع غزة في عرض بحر محافظتي رفح والوسطى، ليبلغ إجمالي الكمية المضبوطة 580 فرش حشيش.

وتواصل الإدارات المتخصصة بالشرطة، وفي مقدمتها مكافحة المخدرات، جهودها الحثيثة لضبط وإحباط محاولات تهريب المواد المخدرة لقطاع غزة براً وبحراً، وملاحقة وضبط مروجيها داخل القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين