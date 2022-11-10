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خلال اتصاله بهريش.. بدران يكشف جهود حماس للإفراج عن المعتقلين السياسيين

10 نوفمبر 2022 . الساعة 16:38 بتوقيت القدس
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فور الإفراج عن هريش من سجون السلطة نقل إلى المستشفى ليتلقى العلاج ويحتض بكره لأول مرة

هاتف عضو المكتب السياسي في حركة حماس حسام بدارن، اليوم الخميس، المعتقل السياسي أحمد هريش، الذي أفرج عنه من سجون السلطة يوم أمس.

وعبر بدران عن فخره واعتزازه بصمود هريش وثباته طوال فترة اعتقاله لأكثر خمسة أشهر من الاعتقال وإضراب لـ47 يومًا، تعرض خلالها للتعذيب.

وهنأ بدران هريش بالإفراج عنه من سجون السلطة، وبمولوده البكر الذي احتضنه أمس لأول مرة، والذي وُلد أثناء اعتقاله لدى أجهزة السلطة منذ أشهر.

وتحدث هريش خلال حديثه مع بدران عن التعذيب الشديد الذي تعرض له داخل سجن أريحا مع إخوانه المعتقلين.

وأكد بدران أن "هذا هو طريقنا ونحن ندفع جزءا من التزامنا بهذا المشروع العظيم مشروع تحرير فلسطين، وأننا لا يهزنا شيء ولا يغير في بوصلتنا أمر".

وأشار إلى الجهود التي بذلتها حماس وتواصلها مع السلطة والفصائل وبعض الدول في قضية المعتقلين السياسيين بالضفة.

وأفرجت أجهزة السلطة، أمس الأربعاء، عن هريش، بعد أكثر من خمسة أشهر من الاعتقال السياسي والإضراب عن الطعام لـ47 يوماً.

وخاض خمسة معتقلين سياسيين، وأفرج عنهم بينهم هريش، إضرابا عن الطعام، في ظروف سيئة، على خلفية قضية منجرة بيتونيا، إلى جانب منذر رحيب الذي ما زال معتقلا ولم يتمكن من الإضراب عن الطعام بسبب وضعه الصحي.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية من استهداف وملاحقة طلبة الجامعات، والنشطاء، والأسرى المحررين، والصحفيين، على خلفية مواقفهم السياسية والوطنية، في حملة متصاعدة يوما بعد يوم.

 

 

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#حماس #حسام بدران #أحمد هريش

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