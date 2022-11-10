الاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت فلسطينية في الأغوار الشمالية

أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، بوقف بناء منشآت تعود لعائلتين في الأغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة حمصة، وأخطرت عائلتي ياسر وتيسير أبو الكباش بوقف بناء خيام ومنشآت أخرى، كما صوّرت منازل سكان المنطقة وحظائر أغنامهم.

ويسكن في منطقة الأغوار المحاذية للحدود الفلسطينية مع الأردن، نحو 10 آلاف فلسطيني، منهم خمسة آلاف في الأغوار الشمالية، في بيوت من الصفيح، وخيام، وتمنعهم سلطات الاحتلال من تشييد المنازل، ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.

ويحظر على المواطنين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة المصنفة (ج) دون تصريح من الاحتلال، ويعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية.

وقُسّمت الضفة الغربية، وفق اتفاقية أوسلو الموقعة بين قيادة السلطة برام الله والاحتلال الإسرائيلي عام 1995، إلى ثلاث مناطق: “أ” و”ب” و “ج”.

وتمثل المناطق “أ” 18 في المائة من مساحة الضفة، وتخضع لحكم السلطة أمنيا وإداريًا، أما المناطق “ب” فتمثل 21 في المائة من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية للاحتلال الإسرائيلي.

أما المناطق “ج” والتي تمثل 61 في المائة من مساحة الضفة فتسيطر عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمنيًا وإداريًا.

المصدر / فلسطين أون لاين