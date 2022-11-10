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"العمل الحكومي" تبحث تداعيات المنخفض الجوي الأخير واستعدادات البلديات

10 نوفمبر 2022 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
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جانب من الاجتماع لبحث تداعيات المنخفض الأخير على قطاع غزة

عقد نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي محمد جواد الفرا، اليوم الخميس، اجتماعًا ضم رئيس اللجنة الحكومية للبنية التحتية م.ناجي سرحان ووكيل وزارة الحكم والمحلي م.سمير مطير، ورؤساء البلديات في قطاع غزة للوقوف على تداعيات المنخفض الجوي الأخير.

وأكد الفرا ضرورة الاستفادة من تداعيات المنخفض الأخير والأخذ بتوصيات لجان التقييم وذلك من خلال الاستعداد المسبق ورفع درجة الجاهزية لدى الطواقم الميدانية.

وقال إن تأثيرات التغير المناخي وما يصاحبها من كميات أمطار غزيرة في فترة زمنية وجيزة يفرض على جهات الاختصاص إعادة النظر في الإجراءات الفنية والميدانية للتعامل مع مثل تلك الظروف والاستعداد للمنخفضات القادمة.

وتناول الاجتماع واقع البلديات وجوانب الاحتياج والنقص في المعدات والمشاريع التطويرية في ظل ضعف التمويل والدعم لمشاريع البنى التحتية وتهالكها جراء الحصار وعدوان الاحتلال المتكرر.

وناقش المجتمعون استعدادات مختلف البلديات للمنخفضات الجوية القادمة وتذليل كافة العقبات لتجنب حدوث أي أزمة قد تحدث خلال فصل الشتاء خصوصاً في المناطق التي تكرر تأثرها بالظروف الجوية.

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي وجهت البلديات خلال اجتماعها الأسبوعي أمس الأربعاء، برفع درجة استعداداتها لمواجهة المنخفضات الجوية، وتوفير المستلزمات المطلوبة وفق الامكانات المتاحة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #بلدية غزة #متابعة العمل الحكومي

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