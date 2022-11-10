مطلوب مصمم جرافيك للعمل في جمعية نحو الأمل والسلام بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية نحو الأمل والسلام بمدينة غزة تعلن فيها عن حاجاتها لمصمم/ة جرافيك للعمل في مقر الجمعية بدوام كامل
شروط التسجيل
- خبرة في برامج التصميم اللازمة Photoshop , Illustrator , InDesign
- على معرفة جيدة بمبادئ التصميم لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة
- قادر على انتاج تصاميم بأفكار مميزة
- القدرة على العمل تحت الضغط وبروح الفريق
- الافكار الابداعية للتصاميم
طريقة التسجيل
- على من يرى نفسه مناسب للشروط بالأعلى الرجاء ارسال السي في الخاص بك والاعمال السابقة على واتس الجمعية:
+970 592 233 389
https://wa.me/message/EEPAZP6TN2OUJ1
- العنوان : مدينة غزة - شارع الشهداء عمارة فرح مفترق الاتصالات