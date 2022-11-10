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مطلوب مصمم جرافيك للعمل في جمعية نحو الأمل والسلام بمدينة غزة

10 نوفمبر 2022 . الساعة 15:39 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جمعية نحو الأمل والسلام بمدينة غزة تعلن فيها  عن حاجاتها لمصمم/ة جرافيك للعمل في مقر الجمعية بدوام كامل

شروط التسجيل

- خبرة في برامج التصميم اللازمة Photoshop , Illustrator , InDesign

- على معرفة جيدة بمبادئ التصميم لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة

- قادر على انتاج تصاميم بأفكار مميزة

- القدرة على العمل تحت الضغط وبروح الفريق

- الافكار الابداعية للتصاميم

طريقة التسجيل

- على من يرى نفسه مناسب للشروط بالأعلى الرجاء ارسال السي في الخاص بك والاعمال السابقة على واتس الجمعية:

  +970 592 233 389

https://wa.me/message/EEPAZP6TN2OUJ1

- العنوان : مدينة غزة - شارع الشهداء عمارة فرح مفترق الاتصالات

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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