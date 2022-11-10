الاحتلال يغلق حاجز الجلمة شمال جنين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجز الجلمة العسكري، شمال شرقي جنين شمالي الضفة الغربية، على إثر إطلاق مقاومين النار عليه.

وأعلن جيش الاحتلال تعرض الحاجز لأضرار طفيفة، مدعيًا عدم إصابة أي من جنوده في إطلاق النار، وأنه يجري أعمال تمشيط بحثًا عن مطلقي النار.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز، ومنعت فلسطينيي الداخل المحتل، من دخول مدينة جنين.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال شرعوا بشن حملة تفتيش واسعة في المنطقة المحاذية لشارع جنين – الناصرة، ونصبوا حاجزًا مفاجئًا في المنطقة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا في عمليات المقاومة، وخاصة إطلاق النار، ردًا على الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق المواطنين، والتي كان آخرها استشهاد الشاب رأفت عيسة برصاص الاحتلال، أمس الأربعاء، قرب جدار الفصل الأمني بقرية عانين، غربي جنين.

المصدر / وكالات