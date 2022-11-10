بطاقة منتخب كوريا الجنوبية

كأس العالم: المشاركة الحادية عشرة

أفضل نتيجة: المركز الرابع في 2002

كأس آسيا: 14 مشاركة

أفضل نتيجة: بطل 1956 و1960

تصنيف فيفا: 28

اللقب: محاربو تايغوك

رئيس الاتحاد: تشونغ مونغ-غيو

أبرز الأندية: تشونبوك موتورز، أولسان

التأهل: حلت ثانية في مجموعتها ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية

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- المدرب: استلم البرتغالي باولو بينتو (53 عاماً) مهامه في عام 2018. سيخوض الدولي السابق موندياله الثاني كمدرب. كانت تجربته الأولى في البرازيل 2014 محبطة: لم تتمكن البرتغال تحت إشرافه، رغم تواجد الهداف كريستيانو رونالدو، من تخطي دور المجموعات. تعرضت البرتغال للإذلال امام ألمانيا 0-4. بعد سنواته الأربع مع البرتغال (2010-2014)، درّب دون نجاحات كبيرة في البرازيل، اليونان والصين، قبل ان يعيّنه محاربو تايغوك. تحت إشرافه، احرزت كوريا الجنوبية كأس شرق آسيا للمرة الثالثة وحلت وصيفة لايران في مجموعتها ضمن الدور الثالث في التصفيات الآسيوية.

- تصريح: "نعلم ان كل المنتخبات قوية (في المجموعة). لكن هدفنا واضح: خوض كل مباراة بأفضل طريقة في هذه المسابقة الجميلة". باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية.

- النجم: سون هيونغ-مين هو النجم المطلق لكوريا الجنوبية، لكن جماهيرها تصلي ليكون قائدها جاهزاً، بعد تعرضه لاصابة برأسه خلال مباراة فريقه توتنهام الإنجليزي مع مرسيليا الفرنسي في دوري أبطال أوروبا. خضع لجراحة لعلاج كسر حول عينه اليسرى، ولم يُعلن عن موعد عودته. بدون سون، صاحب 35 هدفاً في 104 مباريات دولية، بينها 9 في آخر 14 مباراة، سيكون صعباً تحقيق حلم كوريا الجنوبية بتكرار إنجازها الخارق في 2002 على أرضها عندما بلغت نصف النهائي ثم حلّت رابعة.

- التشكيلة المثالية: سيونغ-غيو، تاي-هوان، مين-جاي، يونغ غوون، جين-سو، وو-يونغ، جاي-سونغ، تشانغ-هون، هي-تشان، هيونغ-مين، أوي-جو

المصدر / فلسطين أون لاين