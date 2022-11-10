بطاقة منتخب غانا المشاركة في مونديال قطر 2022

كأس العالم: المشاركة الرابعة

أفضل نتيجة: ربع نهائي 2010

كأس إفريقيا: 23 مشاركة

أفضل نتيجة: بطل 1963 و1965 و1978 و1982

تصنيف فيفا: 61

اللقب: بلاك ستارز (النجوم السوداء)

رئيس الاتحاد: كورت أوكرافو

أبرز الأندية: أشانتي كوتوكو كوماسي، هارتس أوف أوك أكرا

التأهل: تفوّقت على نيجيريا (0-0 و1-1) في الدور الفاصل من التصفيات الافريقية

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- المدرب: حلّ أوتو آدو بدلا من الصربي ميلوفان رايفاتس الذي قاد غانا إلى ربع نهائي مونديال 2010، بعد فضيحة الخروج المبكر من كأس إفريقيا الاخيرة والخسارة أمام جزر القمر (2-3) في الدور الأول. ضخّ أدو روح الواقعية الألمانية في تشكيلة النجوم السوداء.

- تصريح: "ردّ فعلي على ملاقاة الأوروغواي؟ الهدوء. مهما فعلوا (لمسة يد للويس سواريس تحرم غانا هدفاً محققاً ثم ركلة جزاء مهدرة في الوقت القاتل لأسامواه جيان في ربع نهائي مونديال 2010)، أو مهما حصل، لا يمكننا الرجوع الى الوراء. ربما كنت سأقوم بالشيء عينه لو كنت في مكانه.

- النجم: سيخوض أندريه أيو موندياله الثالث بعد 2010 و2014. كان ضمن التشكيلة عندما حققت غانا نتيجة رائعة ببلوغها ربع نهائي مونديال جنوب افريقيا 2010، وأهدر فيها اسامواه جيان ركلة جزاء في الوقت القاتل كانت كفيلة بأن تجعل بلاده اول منتخب إفريقي يبلغ نصف النهائي. قال أيو "كنت بعمر العشرين، كنت طفلاً. بكيت كثيراً لكني لم أستوعب حجم الخسارة، لو سجلنا هذا الهدف لبلغنا نصف نهائي المونديال". أصبح نجل الرمز أبيدي بيليه قائداً للمنتخب، وسيلعب دور الدليل لرفاقه في قطر حيث يحمل ألوان نادي السد منذ أكثر من سنة.

- التشكيلة المثالية: أوفوري - أودوي، أمارتي، دجيكو، بابا رحمن - سليمانا، قدوس، بابا، أندريه أيو، جوردان أيو - وليامس.