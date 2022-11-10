بطاقة منتخب الأوروغواي في مونديال قطر

كأس العالم: المشاركة الرابعة عشرة

أفضل نتيجة: بطل 1930 و1950

كوبا أميركا: 45 مشاركة

أفضل نتيجة: بطل 1916، 1917، 1920، 1923، 1924، 1926، 1935، 1942، 1956، 1959، 1967، 1983، 1987، 1995، 2011

تصنيف فيفا: 14

اللقب: لا سيليستي (الأزرق السماوي)

رئيس الاتحاد: إيغناسيو ألونسو

أبرز الأندية: بينيارول، ناسيونال، ديفنسور سبورتينغ، دانوبيو

التأهل: حلّت ثالثة في تصفيات أميركا الجنوبية الموحدة وراء البرازيل والأرجنتين

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- المدرب: عُيّن دييغو ألونسو (47 عاماً) مدرباً في 14 كانون الأول/ديسمبر 2021 في "مهمة إنقاذ" بدلاً من الخبير أوسكار تاباريس المقال بعد فترة ناجحة لمدة 15 عاماً على رأس المنتخب. رغم هالة تاباريس الكبرى، دفع ثمن النتائج السلبية في التصفيات، وكانت الأوروغواي على وشك إهدار تأهلها إلى المونديال للمرة الأولى منذ 2010. نجح خلفه بإعادة الفريق إلى سكة الفوز وضمان مقعد مؤهل في قطر من خلال الفوز في آخر أربع مباريات من تصفيات المجموعة الموحّدة.

- تصريح: "يُقال إن الفوز هو أهم شيء في كرة القدم. يرى آخرون أن الفوز ليس الأكثر أهمية بل الشيء الوحيد الذي يهمّ. أضيف على ذلك: الأهم في كرة القدم هو طريقة الإعداد لتحقيق الفوز. لا علاقة لذلك بكلمة واحدة، بل بفلسفة كاملة". المدرب دييغو ألونسو لصحيفة "لا دياريا" المحلية في أيلول/سبتمبر 2022.

- النجم: المهاجمان لويس سواريس وإدينسون كافاني. الهدافان الأفضل في تاريخ لا سيليستي قادا جيلا ذهبياً. بعمر الـ35 سيخوضان المونديال الأخير ويمرران الإرث لجيل جديد يقوده فيديريكو فالفيردي وداروين نونييس.

- التشكيلة المثالية: روتشيت - فاريلا، خيمينيس، كواتيس، أوليفيرا - بيليستري، بنتانكور، فالفيردي، فيسينو - نونييس، سواريس

المصدر / فلسطين أون لاين