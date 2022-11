مباريات منتخب إسبانيا القادمة.. كأس العالم 2022

محمد إسماعيل

تأهل منتخب إسبانيا لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، ضمن المجموعة الثالثة، ويخوض منتخب إسبانيا للرجال ثلاث مباريات في دور المجموعات من مونديال قطر 2022، وهو معدل مباريات كل منتخب ضمن دور المجموعات.

وحل منتخب إسبانيا ضمن المجموع الثالثة لكأس العالم لكرة القدم 2022 للرجال، والتي تضم كلا من ألمانيا واليابان وكوستاريكا، ومن المتوقع تأهل إسبانيا وألمانيا إلى ما بعد دور المجموعات من كأس العالم 2022 القادم.



تُلعب مباريات منتخب إسبانيا للرجال، بتوقيت مكة المكرمة، على هذا النحو:

المباراة الأولى: إسبانيا ضد كوستاريكا الساعة 7:00م من يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر على استاد الثمامة.

المباراة الثانية: إسبانيا ضد ألمانيا الساعة 10:00م من يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر، على استاد البيت.

المباراة الثالثة: اليابان ضد إسبانيا الساعة 10:00م من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر، على استاد خليفة الدولي.

وقد أحرز المنتخب الإسباني بطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عام 2010، تحت قيادة مدربه فيسنتي دل بوسكي ، بهدف واحيد للاعب الوسط أندريس إنييستا في مرمى هولندا في الدقيقة 116 من الأشواط الإضافية.

