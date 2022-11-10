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استقالة مدرب جديد في دوري الدرجة الثانية بغزة

10 نوفمبر 2022 . الساعة 14:12 بتوقيت القدس
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استقالة مدرب جديد في غزة
غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن الكابتن توفيق الهندي استقالته من تدريب فريق اتحاد دير البلح، عقب نهاية مرحلة الذهاب في دوري الدرجة الثانية لفرع " الوسطى والجنوب ".

وأكد الهندي أن الفريق بحاجة للاعبي تعزيز لكي يواصل المنافسة على الصعود لدوري الأولى، متمنيا التوفيق للفريق في المرحلة القادمة.

ويحتل فريق اتحاد دير البلح المركز الثاني خلف خدمات المغازي برصيد "17" نقطة، علما أنه يتأهل صاحب المركز الأول فقط.

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ووافقت إدارة اتحاد دير البلح على رحيل الهندي، وبدأت البحث عن مدرب جديد يقود الفريق في مرحلة الإياب.

وتعتبر استقالة الهندي الثالثة في دوري الدرجة الثانية، بعد رحيل نادر الحجار عن الرباط، ومحمد البرقي عن شباب معن.

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