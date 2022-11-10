مطلوب خبراء للعمل بنظام الساعة في مؤسسة إنقاذ الطفل

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطين /غزة تعلن فيه عن حاجتها لاستقطاب خبراء " بنظام الساعة" متخصصون في المجالات التالية:

أولا: التوجيه والإشراف التربوي ضمن المجالات التالية: "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات".

ثانياً: الإشراف النفسي ضمن المجالات التالية" "علم النفس، الارشاد النفسي"

من خلال مشروع الوصول لتعليم جيد وشامل للأطفال المهمشين في محافظة شمال قطاع غزة الممول من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة.

ملاحظة: التقدم لهذا الإعلان (متاح للأفراد)

ملاحظة هامة

للاطلاع على كافة التفاصيل والشروط الخاصة بتقديم الطلب لكل وظيفة كالتالي:

- أولاً: للاطلاع على تفاصيل وشروط وظيفة الاشراف التربوي من خلال الضغط ( هنا )

- ثانياً: للاطلاع على تفاصيل وشروط وظيفة الاشراف النفسي من خلال الضغط ( هنا )

- مع العلم بأن آخر موعد لتقديم الطلبات الساعة 12:00 من يوم الأحد الموافق 13/11/2022