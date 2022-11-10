دائرة الجامعات بحماس: قرار إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة "الأقصى" خارج التوافق

أكدت دائرة الجامعات في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أن قرار إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى بقطاع غزة، جاء "خارج التوافق".

وقالت في بيان مكتوب: "إننا نؤكد على تمسكنا بالتوافق وضرورة العودة له.. وحرصنا كل الحرص وبذلنا كل الجهود المخلصة من أجل الوصول إلى هذا التوافق والمحافظة عليه؛ حرصاً على المصلحة العامة وتجاوزاً للمصالح الضيقة".

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وأضاف: "إلا أننا فوجئنا مساء الأمس بصدور قرار منفرد بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى بعيداً عن التوافقات السائدة والتي أرسينا دعائمها عبر سنوات طويلة".

وأردفت: إن "جامعة الأقصى شكلت على مر السنوات نموذجاً مشرفاً لصورة من صور التوافق التي كنا نرجو تعميمها لتشمل جميع مؤسسات الوطن مما انعكس إيجاباً على تطور مسيرة الجامعة ورقيها؛ حتى غدت من كبرى المؤسسات الأكاديمية في فلسطين".

وطالبت دائرة الجامعات بالعودة إلى مربع التوافق والحوار البنّاء؛ حرصاً على مسيرة الجامعة والمصلحة العامة؛ حتى لا تضطر إلى اتخاذ خطوات "رداً على تجاوز حالة التوافق" لإعادة الأمور إلى نصابها.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، صدر قرار من رئيس السلطة، محمود عباس، يقضي بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى في قطاع غزة.

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وبحسب القرار الجديد فإن مجلس أمناء الجامعة الجديد سيكون "برئاسة علي أبو شهلا، وعضوية كل من: كامل الجوية، يزيد الحويحي، زياد شعث، جواد وادي، إسماعيل مطر، تيسير محيسن، إياد أبو هين، حسن خلف، خليل أبو ليلة، ماجد البايض، إسماعيل محفوظ، غازي الصوراني".

المصدر / فلسطين أون لاين