احذفها فورًا.. 4 تطبيقات خطيرة على مستخدمي "أندرويد"

كشف خبراء الأمن السيبراني في شركة مالوايربايتس (Malwarebytes) أن مجموعة خطيرة من التطبيقات على أندرويد، مليئة بالفيروسات، والتي رفعت أكثر من مليون مرة.

وتمكنت هذه التطبيقات الضارة من تجاوز أنظمة الكشف الموجودة على متجر "غوغل بلاي" (Google Play).

وأفاد الخبراء بأنهم عثروا على 4 تطبيقات تخفي جزءا من البرامج الضارة المعروفة باسم الإعلانات الخفية (HiddenAds).

ويستخدم المخترقون السيبرانيون "تكتيك المماطلة" في البداية لاستدراج المستخدم إلى شعور زائف بالأمان. ولذلك لن تلاحظ أي خطأ على الفور مما يجعلك أقل ميلا للشك في التطبيق وحذفه.

ولكن بعد أيام، يبدأ التطبيق في العمل الضار، ويفتح مواقع التصيد الاحتيالي في متصفح "كروم" (Chrome).

ووفقا لشركة مالوايربايتس -التي تعمل على فحص ومكافحة البرمجيات الخبيثة، وهي من كشف الحيلة الأخيرة- يتضمن أحد التطبيقات محتوى للبالغين يؤدي إلى صفحات تصيد لإخبار المستخدم بأنه تعرض إلى فيروس أو بحاجة إلى إجراء تحديث.

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والأكثر إثارة للقلق، أن علامات التبويب تفتح سرا في الخلفية، حتى عندما يكون جهازك مقفلا.

وتحذر "مالوايربايتس" من أنه "عندما يفتح المستخدم قفل أجهزته، يفتح كروم بأحدث موقع.

ويتم فتح علامة تبويب جديدة بموقع جديد بشكل متكرر، ونتيجة لذلك، فإن إلغاء قفل هاتفك بعد عدة ساعات يعني إغلاق علامات تبويب متعددة.

وسيكون سجل متصفح المستخدمين أيضا قائمة طويلة من مواقع التصيد الاحتيالي السيئة".

ما هذه التطبيقات الضارة؟

هناك 4 تطبيقات مرتبطة بخدمات البلوتوث تم اكتشاف أنها تحتوي على البرامج الضارة وهي:

فإذا وجدت أيا من هذه البرامج مثبتا على هاتفك، فمن الأفضل أن تحذفها فورا. ومن المفيد أيضا تشغيل أي برنامج فحص مضاد للفيروسات مثبت على هاتفك.

المصدر / مواقع إلكترونية