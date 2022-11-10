فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إنفوجرافيك| أهم محطّات بطولة كأس العالم لكرة القدم

مستشار "عرفات": السلطة رفضت تشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف اغتيال "أبو عمار"

"أم الحيران".. قرية فلسطينية تصارع من أجل البقاء

غزة تستعد لتصدير زيت الزيتون إلى دول الخليج للموسم الثالث

"البيتكوين" تتراجع إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020 وتصل إلى هذا الحد

توغل لآليات الاحتلال شرق دير البلح

بعــد كشف "فلسطين".. السلطة تسارع لبدء تنفيذ مشروع "عيادة الرمال"

مطلوب موظف تسويق للعمل في شركة ميجا باور بمدينة غزة

قوات الاحتلال تقتحم جنين ومقاومون يشتبكون معها

أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الخميس

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

إنفوجرافيك| أهم محطّات بطولة كأس العالم لكرة القدم

10 نوفمبر 2022 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
...
محطات في كأس العالم

يترقب العالم في ظل أجواء حماسية بـ20 نوفمبر الجاري، انطلاق كأس العالم في نسخته الجديدة المقامة في قطر "مونديال قطر".

وفي سرد لأبرز محطات كأس العالم، كانت أولى البطولات في يوليو عام 1930، فيما فاز بالكأس هذه البطولة منتخب الأوروغاوي.

ويحظى المنتخب البرازيلي بالأكثر تتويجا ببطولة كأس العالم، وذلك في خمس دورات كانت عام 1958، 1962، 1970، 1994، 2002.

وجاء البرازيلي إدسون بيليه كأكثر اللاعبين فوزًا، حيث فاز خلال مسيرته الدولية بثلاثة نهائيات لكأس العالم: 1958 و1962 و1970.

وحول أكثر اللاعبين مشاركة في مونديال كأس العالم، احتل الألماني لوثار ماتيوس، هذا اللقب، حيث شارك في 5 نسخ وهي أعوام 1982، 1986، 1990 ،1994، 1998، 1990.

واحتل المنتخب الألماني لقب أكثر المنتخبات الخاسرة للنهائي.

تم جريدة تاريخ كأس العالم.jpg
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#مونديال 2022 #كأس العالم #المونديال #كأس العالم 2022 #مونديال قطر 2022 #بطولة كأس العالم في قطر #المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 #أهم محطات بطولة كأس العالم #أهم محطات بطولة كأس العالم لكرة القدم #محطات كأس العالم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة