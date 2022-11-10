إنفوجرافيك| أهم محطّات بطولة كأس العالم لكرة القدم

يترقب العالم في ظل أجواء حماسية بـ20 نوفمبر الجاري، انطلاق كأس العالم في نسخته الجديدة المقامة في قطر "مونديال قطر".

وفي سرد لأبرز محطات كأس العالم، كانت أولى البطولات في يوليو عام 1930، فيما فاز بالكأس هذه البطولة منتخب الأوروغاوي.

ويحظى المنتخب البرازيلي بالأكثر تتويجا ببطولة كأس العالم، وذلك في خمس دورات كانت عام 1958، 1962، 1970، 1994، 2002.

وجاء البرازيلي إدسون بيليه كأكثر اللاعبين فوزًا، حيث فاز خلال مسيرته الدولية بثلاثة نهائيات لكأس العالم: 1958 و1962 و1970.

وحول أكثر اللاعبين مشاركة في مونديال كأس العالم، احتل الألماني لوثار ماتيوس، هذا اللقب، حيث شارك في 5 نسخ وهي أعوام 1982، 1986، 1990 ،1994، 1998، 1990.

واحتل المنتخب الألماني لقب أكثر المنتخبات الخاسرة للنهائي.





المصدر / فلسطين أون لاين