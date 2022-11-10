اتحاد المعلمين بوكالة الغوث: الإضراب تحذيري رداً على مماطلة الإدارة

شرع اتحاد المعلمين العرب بوكالة الغوث (أونروا) بغزة، بإضراب جزئي وصفه بـ" التحذيري" في مؤسسات الوكالة، الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الخميس، رداً على مماطلة إدارة "الأونروا" في الاستجابة لمطالب الموظفين واتحاد المعلمين.

وأوضح الاتحاد في تصريح صحفي: أنه "يأمل من إدارة الوكالة التقاط الرسالة والبدء بتنفيذ مطالب الموظفين، حتى لا يتم اللجوء إلى تصعيد قادم يصل إلى إضراب مفتوح ونزاع عمل".

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وذكر أن "نحو 1000 معلم يعملون على برنامج المياومة، والذي يعني عدم الاستقرار وعدم الجودة وتغيب المعلم عن الطلاب أكثر من مرة خلال العام".

وأضاف: إن "نحو 35% من موظفي دائرة الصحة في الوكالة هم على بند البطالة ولا يستطيعون القيام بمهامهم على أكمل وجه".

وأكد أن هناك نقصًا خطيرًا في عمال صحة البيئة في كل مخيمات قطاع غزة، ولا يقل عن 350 آذن مدرسة فقط يعملون في المدارس كافة.

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وأشار إلى حوالي 2000 موظف يعملون بدون تثبيت على بند العقود والبطالة، مما يؤثر سلباً واقع العمل والخدمة المقدمة للاجئين.

المصدر / فلسطين أون لاين