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غزة تستعد لتصدير زيت الزيتون إلى دول الخليج للموسم الثالث

10 نوفمبر 2022 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
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غزة تستعد لتصدير زيت الزيتون
غزة/ أدهم الشريف:

أكد المتحدث الفني باسم وزارة الزراعة بغزة م.محمد أبو عودة استمرار الاستعدادات لتصدير أول شحنة من زيت الزيتون إلى دول الخليج العربي للعام الحالي، وذلك للموسم الثالث على التوالي.

وتوقّع أبو عودة إتمام عملية التصدير خلال أيام، من خلال معبر كرم أبو سالم، جنوب شرق قطاع غزة، والذي تتحكم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد لصحيفة "فلسطين" بأن غزة صدرت إلى دول الخليج في عام 2020، 24 طنًا من زيت الزيتون، وفي العام التالي اقتصر التصدير على 7 أطنان بسبب قلّة الإنتاج في الزيتون.

وبيّن أن الشحنة الأولى من زيت الزيتون المقرر تصديرها للخليج بعد أيام، تقدر بـ50 طنًا، ومن المقرر تجهيز شحنات أخرى حتى نهاية العام، وذلك بسبب الوفرة في إنتاج الزيتون للعام الحالي.

وذكر أبو عودة، أن كمية محصول الزيتون وصلت خلال 2022، إلى 35 ألف طن، منها 4 آلاف طن للتخزين، و31 ألف طن حُوّلت إلى معاصر الزيتون، ويتوقع إنتاج 5 آلاف طن من الزيت.

وأوضح أن تصدير زيت الزيتون إلى الخليج يستهلك جهدًا كبيرًا من الجهات المختصة بغزة، وأدى إلى تغيير منظومة التصدير والاستيراد ترافق مع نمو واضح في إنتاج الزيتون، والزيت.

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