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توغل لآليات الاحتلال شرق دير البلح

10 نوفمبر 2022 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توغلت آليات عسكرية تتبع الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بتوغل عدد من الآليات خارج السياج الأمني شرق المدينة انطلاقا من بوابة أبو صفية، وشرعت بأعمال تجريف في المكان وسط إطلاق نار متقطع وتحليق لطائرات الاستطلاع.

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وتتعمد آليات الاحتلال العسكرية التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها وفلاحتها.

ويضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#توغل #آليات الاحتلال #دير البلح

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