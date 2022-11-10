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بالفيديو قوات الاحتلال تحاصر منزلًا بجنين ومقاومون يشتبكون معها

10 نوفمبر 2022 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
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مشهد حي من اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الحي الشرقي لمدينة جنين، فيما حاصرت منزلًا في المكان.

ووفق مصادر محلية، فإن المنزل المحاصر من قبل قوات الاحتلال، يعود للمطارد صدقي مرعي.

ووفق المصادر ذاتها فإن قوات الاحتلال اعتقلت أحد المواطنين دون تحديد هويته حتى كتابة هذا التقرير.

ودارت مواجهات مع الشبان الثائر خلال اقتحام الاحتلال للحي الشرقي في جنين.

في السياق أعلنت وزارة الصحة عن إصابة بالرصاص الحي في الساق وصلت مستشفى جنين الحكومي، وذلك خلال عملية الاقتحام.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
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