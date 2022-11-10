مطلوب موظف تسويق للعمل في شركة ميجا باور بمدينة غزة

مقدمة :

شركة ميجاباور هي إحدى الشركات الرائدة في مجال حلول الطاقة والمقاولات في فلسطين، وهي منفذ رئيسي لكبرى مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع غزة في مجال الصناعة والمستشفيات والمدارس والقطاع الخاص وأخيرا الأنظمة المنزلية.

تُعلن شركه ميجا باور عن وظيفة – موظف تسويق - للانضمام إلى فريق الشركة الاحترافي في قطاع غزة بدوام كامل بحيث يساهم في نجاح الشركة وتحقيق أهدافها في فلسطين.

المهام الوظيفية:

• كتابة و إعداد الخطط التسويقية الاستراتيجية والتنفيذية

• تحليل منصات التواصل الاجتماعي

• الابداع والابتكار لإيجاد أفكار تسويقية وترويجية لحملات ومنشورات منتجات الشركة

• متابعة منصات التواصل الاجتماعي خدمة عملاء، تنزيل منشورات

• الاشراف على جميع المواد المتعلقه بالتسويق للشركه واظهار الشركة في المستوى المهني الذي يليق بها

• إدارة حملات إعلانية ممولة ( Facebook ads, Linkedin ads, Twitter ads and Google adword)

• الخبرة في استخدام جميع مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك - انستجرام - تويتر - لينكد ان)

المؤهلات المطلوبة للوظيفة:

• شهادة جامعية في التسويق اوما يوازيه من تخصصات بمعدل لا يقل عن 80%

• إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة ممتازة - محادثة وكتابة

• خبره بالتسويق الالكتروني والتقليدي

• أن يكون عند المتقدم قدرة على كتابة المحتوى بالغتين الانجليزية و العربية

• مصمم دعاية وإعلان

• مصمم هوية بصرية وتجارية

• الإنجاز والدقة في المواعيد

طريقة التسجيل

- للتقدم للوظيفة يرجى ارسال السيرة الذاتية وبعض من الأعمال السابقة في المجال إلى الإيميل التالي:

[email protected]

- مع ذكر " التقدم لوظيفة " موظف تسويق " في عنوان الرسالة