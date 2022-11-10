اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

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يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

شاهد | مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة شرطة الاحتلال صباح اليوم pic.twitter.com/w9S6AZevXM — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 10, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين