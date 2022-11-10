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بالفيديو عشرات المستوطنين يجدّدون اقتحامهم للأقصى

10 نوفمبر 2022 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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مستوطن يؤدي (سجوداً ملحمياً) على أحد أبواب الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

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يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنين

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