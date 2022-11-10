متطوع بريطاني يلقى حتفه خلال مشاركته في القتال بأوكرانيا

لقي رجل بريطاني حتفه خلال مشاركته في القتال في أوكرانيا وفق ما أفادت عائلته ووزارة الخارجية البريطانية الأربعاء، في أحدث حالة وفاة بين المتطوعين البريطانيين هناك.

وكتب ابنه على صفحة استحدثت في موقع غو فاند مي لجمع التبرعات من أجل إقامة جنازة له "للأسف سايمون لينغارد فقد حياته في أوكرانيا الإثنين في 7 نوفمبر.

وأضاف «كان والدي مصدر إلهام لكل من عرفه، وكان بطلاً حقيقياً مات وهو يقاتل من أجل ما يؤمن به، كثيرون أحبوا والدي الذي كان ممثلاً حقيقياً لما يجب أن يكون عليه الجندي».

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وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية وفاة لينغارد.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان لوكالة فرانس برس «نحن نقدم كل الدعم لعائلة مواطن بريطاني فقد حياته في أوكرانيا، ونحن أيضاً على اتصال بالسلطات المحلية فيما يتعلق بوفاته».

المصدر / وكالات