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تعرّف إلى بطاقة منتخب البرتغال المشارك في مونديال قطر 2022

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تعرّف إلى بطاقة منتخب البرتغال المشارك في مونديال قطر 2022

10 نوفمبر 2022 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
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المنتخب البرتغالي

كأس العالم: المشاركة الثامنة

  • أفضل نتيجة: ثالث في 1966

  • كأس أوروبا: 8 مشاركات

  • أفضل نتيجة: بطل 2016

  • تصنيف فيفا: 9

  • اللقب: "برازيل أوروبا"

  • رئيس الاتحاد: فرناندو غوميش

  • اللاعبون المرخصون: 77.932 في نهاية موسم 2021-2022

  • أبرز الأندية: بنفيكا، بورتو، سبورتينغ 

  • التأهل: تأهلت عبر الملحق على حساب تركيا ثم مقدونيا الشمالية

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- المدرب: عُيّن فرناندو سانتوش (68 عاماً) على رأس منتخب البرتغال في تشرين الأول/أكتوبر 2014، بعد أسابيع من خسارة مذلة لسلفه باولو بينتو على أرضه أمام ألبانيا 0-1. رجل إيمان، صارم وعملي، دخل التاريخ كأول مدرب يمنح البرتغال لقباً كبيراً، بعد تتويجه بكأس أوروبا 2016.

- تصريح: "لم ينته مشواري بعد، عليكم أن تتحملوا كريس قليلاً. أشعر دوماً بالحافز، طموحي في أعلى مستوياته. أنا في منتخب وطني يضم لاعبين شبان أمامهم مستقبل كبير. أريد مواصلة المشوار مع المنتخب في كأس العالم (قطر) وكأس أوروبا (2024)، أؤكد ذلك منذ الآن". النجم المخضرم كريستيانو رونالدو عن موعد اعتزاله، في أيلول/سبتمبر 2022.

- النجم: كريستيانو رونالدو. رمزٌ كروي عالمي، أفضل هداف دولي في التاريخ (117) وخاض 191 مباراة دولية. سيخوض كريستيانو موندياله الخامس، على أمل إحراز اللقب الذي ينقصه من خزانته الزاخرة. لم يعد ابن الـ37 عاماً وحامل 5 كرات ذهبية فتاكاً كما في الماضي، لكنه احتفظ بقدرات تسجيلية وطموح دون حدود. في مشاركته العاشرة في بطولة كبرى منذ بدايته في 2002، سيحصل قائد البرتغال على فرصة أن يكون أول لاعب في التاريخ، يسجل هدفاً على الأقل في خمس نسخ من المونديال.

- التشكيلة المثالية: ديوغو كوشتا - كانسيلو، بيبي، روبن دياش، غيريرو - نيفيش، وليام كارفاليو، برونو فرنانديش - برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، لياو

المصدر / فلسطين أون لاين
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