الاحتلال يعتقل 8 مواطنين خلال مداهمات بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 8 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الجريح نور المشايخ في مخيم عايدة غرب بيت لحم، فيما اعتقلت الشاب عبد اللطيف أيمن أبو عمر عقب اقتحام منزل عائلته في قرية برقة شمال غرب نابلس.

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وأوضحت أن الاحتلال اعتقل الأشقاء: "ليث وأدهم وصقر يوسف" رجوب، بعد اقتحام منزلهم في دورا بالخليل، بينما اعتقلت الشقيقين أسامة، وأنس محمود صبري، وأسامة أحمد صبري من قلقيلية.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين