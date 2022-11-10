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تعرف على أكبر لاعب في الدوري الممتاز الموسم الحالي

10 نوفمبر 2022 . الساعة 02:10 بتوقيت القدس
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تعرف على أكبر لاعب في الدوري الممتاز الموسم الحالي
غزة / مؤمن الكحلوت:

بات اللاعب المخضرم أحمد ظهير حارس مرمى فريق نادي غزة الرياضي، أكبر لاعبي الدوري الممتاز سناً، من بين اللاعبين المشاركين في البطولة.

وبلغ ظهير من العمر "38 عاماً"، وانتقل لصفوف العميد مطلع العام الحالي، بعد أن لعب في صفوف نادي خدمات رفح لمدة 20 عاماً، قبل أن ينتقل الموسم لنادي خدمات النصيرات، ومن ثم انتقل منه لنادي اتحاد الشجاعية في النصف الثاني من الموسم.

وساهم ظهير في حصول خدمات رفح على بطولة الدوري "3" مرات، بالإضافة لبطولة الكأس، وكأس السوبر، وتميز بالتصدي لركلات الجزاء.

ولم يُحدد ظهير موعد لاعتزاله، رغم قلة مشاركاته منذ أن غادر قلعة خدمات رفح، حيث شارك في مباراة واحدة الموسم الحالي، ومثلها مع اتحاد الشجاعية الموسم السابق.

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#غزة الرياضي #ظهير

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