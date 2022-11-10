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اتحاد كرة القدم يستعد لاطلاق دوري لأندية النخبة للناشئين

10 نوفمبر 2022 . الساعة 02:07 بتوقيت القدس
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شعار الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

سُحبت في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة الدوري التصنيفي المؤهل لدوري النخبة تحت 17 عاما، المقرر أن تنطلق منافساته مطلع الأسبوع المقبل،  لأندية الضفة الغربية المحتلة.

وتم تقسيم المجموعات جغرافياً بناء على طلب الأندية المشاركة جميعاً بسبب الظروف الراهنة.

وسيتأهل من مجموعة الجنوب 5 أندية إلى دوري النخبة، بينما يتأهل فريقان من دوري الشمال، و7 أندية من مجموعة الوسط.

وسيقام دوريّا الشمال والوسط بنظام الذهاب والإياب، بينما سيكون دوري الجنوب من دور واحد.

وخاضت الأندية المشاركة المرحلة الأولى من التصفيات في مناطق الفروع بمشاركة 85 ناديا في كافة الفروع.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اتحاد كرة القدم #الدوري التصنيفي

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