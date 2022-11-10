تعرّف إلى أبرز المناطق التي تنتظرها كوارث جماعية

قال عالم المناخ يوهان روكستروم في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية: إن درجات الحرارة في بعض مناطق الأرض في أقل من 50 عامًا قد ترتفع بشكل كبير بحيث يصبح من المستحيل العيش هناك، وهذا سيؤدي إلى هجرة غير خاضعة للرقابة.

وأضاف العالم، أن زيادة متوسط ​​درجة الحرارة على الأرض بمقدار 2.4 درجة ستخلق ظروفًا معيشية جديدة تمامًا.

وشدّد على أنه حتى الآن لم ترتفع درجة الحرارة على هذا الكوكب بهذا الشكل ومن المستحيل تحديد النتائج بالضبط.

وتابع روكستروم: "أود أن أسمي ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.4 درجة كارثة".

وأوضح أن درجات الحرارة على هذا الكوكب هي الآن أعلى نقطة منذ العصر الجليدي. إذا كان هناك ارتفاع في درجة الحرارة يبلغ 2.4 درجة، فسيصبح جزء كبير من الأرض غير قابل للمعيشة - سيكون الجو حارًا جدًا بالنسبة لحياة الإنسان.

وأكمل: "ربما بحلول عام 2070، ستكون معظم مناطق العالم القريبة من خط الاستواء ساخنة بدرجة كافية لتهديد حياة الناس. وهذا ينطبق على معظم البرازيل، وكذلك أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط والهند".

ووفقا له، يمكن أن يتجاوز متوسط ​​درجة الحرارة السنوية هناك 30 درجة، مما يشكل تهديدا مباشرا لحياة الإنسان.

واختتم روكستروم بالقول: "على المدى الطويل، لن تكون قادرًا على العيش إلا في غرف مكيفة أو سيتعين عليك الهجرة. بالنسبة للفقراء، سيكون هذا هو المخرج الوحيد".

كما أنه واثق من أن بعض نقاط التحول قد حدثت، وسوف تتفاقم أكثر. نحن نتحدث، على وجه الخصوص، عن ذوبان الأنهار الجليدية في غرينلاند وأنتاركتيكا، مما سيؤدي إلى فيضانات المناطق الساحلية في جميع أنحاء الكوكب.

وأضاف العالم أن البحر قد يرتفع سبعة أمتار. وستواجه بنغلادش أو جزر المالديف مشاكل كبيرة مثل مومباي ومانهاتن ولاهاي.

يصدر العلماء بانتظام تحذيرات حول مخاطر الاحتباس الحراري. للحد من هذه العملية، في عام 2015، وقعت أكثر من 190 دولة على اتفاقية باريس للمناخ، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات، ورفع مستوى التكنولوجيا والتكيف مع التغييرات الجارية. ومن المتوقع أيضًا أن تزيد حصة مصادر الطاقة المتجددة.

المصدر / وكالات