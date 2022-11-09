تطورات إصابة ساديو ماني واحتمال غيابه عن مونديال قطر

سيغيب المهاجم السنغالي ساديو مانيه عن مباراة فريقه بايرن ميونيخ المقبلة ضد شالكه السبت في الدوري الألماني لكرة القدم وتحوم شكوك حول مشاركته في مونديال 2022 الذي ينطلق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في قطر.

وكتب الفريق الألماني الأربعاء في بيان "تعرض ساديو مانيه للاصابة في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى خلال فوز بايرن ميونيخ على فيردر بريمن 6-1. سيغيب أفضل لاعب افريقي لهذه السنة عن مباراة شالكه السبت".

تابع النادي البافاري "ستجرى فحوص أخرى خلال الايام المقبلة، يتواصل بايرن مع الجهاز الطبي والاتحاد السنغالي".

وأعرب رئيس الاتحاد السنغالي أوغوستان سنغور بانه "قلق" بشأن اصابة نجم المنتخب الوطني البالغ 30 عاماً، قبل 11 يوما من انطلاق مونديال قطر.

وقال سنغور في تصريحات لوكالة فرانس برس "تصوّروا ان تخسر فرنسا جهود (كريم) بنزيمة. نحن قلقون بعد الانباء التي وردتنا مساء امس" في الوقت التي كشفت فيه صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية بان مانيه الذي حل ثانيا في ترتيب الكرة الذهبية لافضل لاعب لعام 2022، سيغيب حتما عن النهائيات بعد اصابته في اربطة الركبة من دون ان تذكر اي مصدر لمعلوماتها.

واضاف سنغور "ننتظر استشارة الجهاز الطبي (لبايرن ميونيخ) واشعار رسمي من النادي. يتعين علينا الانتظار المعلومات الدقيقة الواردة من النادي نفسه".

وتابع سنغور "انه لاعبنا النجم، الفريق مع ساديو مانيه او من دونه ليس هو ذاته، لكننا سنتأقلم".

والتقطت السنغال باكلمها انفاسها بعد خروج "بالونبوا" (ساحر الكرة) مصابا من مباراة فريقه ضد فيردر بريمن بعد مرور 21 دقيقة، حتى ان رئيس البلاد قام بنشر تغريدة على حسابه تقول "ساديو، اتمنى لك التعافي بأقصى سرعة ممكنة اثر اصابتك خلال مباراة بايرن ميونيخ-بريمن. كما قلت لك: ساديو، قلب الاسد! من كل قلبي انا معك: لكي يباركك الله!".

المصدر / وكالات