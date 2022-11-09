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خضنا معركة أسطورية بتنسيق أمني مقدس مع كتيبة بلاطة

عرين الأسود: لا حياة طبيعية بوجود احتلال جاثم على صدورنا

09 نوفمبر 2022 . الساعة 22:50 بتوقيت القدس
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أعلنت مجموعة عرين الأسود في نابلس عن تنفيذ مقاتليها بتنسيق أمني مقدَّس بينهم وبين أسود كتيبة بلاطة ورفاق الفاروق معركة أسطورية ليلة الأربعاء إبان دخول قوات الاحتلال لمنطقة قبر يوسف.

وقالت المجموعة في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "اقتحام الاحتلال لمنطقة قبر يوسف في نابلس كلّفه من الجهد والعتاد مايبذله لإجتياح دولة عربية من فرق قناصة ووحدات خاصة ومستعربين وقوات مؤللة عالية التحصين".

 وأضافت: "نقول لأبناء شعبنا عند مشاهدتكم المستوطنين يدخلون آمنين بباصاتهم ومركباتهم ولا يُمطَرون بالرصاص اعلموا أن العرين انتهى ولكن هيهات هيهات".

 وتابع بيان مجموعة عرين الأسود: "نقف إجلالاً وإكباراً لروح الشهيد المشتبك مهدي حشاش رفيق الشهداء وبطل الكتيبة وأسد العرين".

وخاطبت المجموعة وسائل الإعلام والصحفيين: "نوجه لوم وعتب الأحبة للأحبة في وسائل الإعلام والصحفيين، أنتم مقصرون جدًا بتغطية الأحداث، لقد خلقت الصحافة للحروب لا للمؤتمرات الصحفية والجنائز".

وأضافت: "إن كان هناك أي توجيه لكم بإهمال الأحداث والاشتباكات على أمل أن تعود الحياة لطبيعتها، نقول لمن مرر هذه المعلومة لكم، إذا عاد وديع ومهدي والمبسلط والنابلسي والعزيزي والشيشاني وباقي الشهداء والقائمة تطول إن عادوا للحياة ستعود الحياة إلى طبيعتها، سنفهم الصخر والحجر والبشر أن لا حياة طبيعية وهناك احتلال جاثم على صدورنا".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المقاومة #نابلس #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #عرين الأسود #كتيبة بلاطة

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