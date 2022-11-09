هل يشارك "طرزان" و"النمس" مع شباب رفح في الديربي؟

غزة/ وائل الحلبي:

تحوم الشكوك حول مشاركة عدد من اللاعبين في مباراة القمة التي تجمع الجارين خدمات وشباب رفح، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري الدرجة الممتازة.

وأصبح في حكم المؤكد غياب نجم خدمات رفح معتز النحال عن فريقه بسبب الإصابة، فيما سيكون أدهم القاضي جاهزا للمشاركة مع الفريق بعد التدريبات العلاجية التي خضع لها على مدار الأيام الماضية.

وعلى صعيد شباب رفح سيكون الثنائي عبد الله عبيد "طرزان" ومحمد النمس على أتم الجاهزية للمشاركة في اللقاء، حيث سيتواجد الثنائي في قائمة الزعيم لخوض لقاء قمة الكرة الفلسطينية.

وأكد خالد كويك المدير الفني لشباب رفح أن عبيد والنمس شاركا في تدريبات الفريق في الأيام الماضية، بعد تعافيهم بشكل تام من الإصابة التي عانى منها اللاعبان وأبعدتهما عن الفريق.

وغاب عبيد منذ شهر مارس الماضي بعد إصابة العضلية التي حرمته من التواجد مع الفريق في جزء كبير من مرحلة إياب الموسم الماضي، إلى جانب غيابه عن مباريات الفريق الماضية في مرحلة ذهاب الموسم الحالي، فيما غاب النمس لمدة شهر عن الفريق بعد إجراء عملية جراحية صغرى.