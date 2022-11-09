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ديشان يعلن قائمة منتخب فرنسا لكأس العالم 2022

09 نوفمبر 2022 . الساعة 22:17 بتوقيت القدس
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ديشان يعلن قائمة منتخب فرنسا لكأس العالم 2022

استدعى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان الأربعاء مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم أوليفييه جيرو (36 عاماً) إلى تشكيلة من 25 لاعباً للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، فيما استبعد زميله في الفريق اللومباردي حارس المرمى مايك مينيان.

وضمت التشكيلة التي يتقدمها قائد ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم هذا العام، 11 لاعباً من المتوجين باللقب العالمي في النسخة الأخيرة في روسيا 2018 في مقدمتهم القائد حارس المرمى هوغو لوريس وبديله ستيف مانداندا وكيليان مبابي وأنطوان غريزمان ورافايل فاران وبريسنل كيمبيمبي.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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