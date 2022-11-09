صيدم: قرار إقالتي بسبب خلاف شخصي وليس لأمر فني

غزة/ وائل الحلبي:

كشف نبيل صيدم المدير الفني لفريق اتحاد خانيونس عن سبب إقالته من تدريب الفريق بشكل مفاجئ، مستغربا في نفس الوقت قبول زميل له بتولي تدريب الفريق دون أن يتقدم الأول باستقالته.

وقال صيدم لـ:"فلسطين أون لاين" إن السبب الحقيقي لقرار مجلس إدارة اتحاد خانيونس هو الخلاف الشخصي الحاصل بينه وبين المشرف الرياضي للفريق، والذي سبق مباراة الفريق الهامة أمام اتحاد الشجاعية في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وأضاف صيدم أن الفريق يعيش حالة مميزة من الاستقرار ولا يوجد أي مشاكل سواء على الصعيد الفني أو مع لاعبي الفريق، مبينا أن القرار جاء بشكل مفاجئ دون الحديث معه.

وأوضح أن إدارة النادي حاولت إقناعه بتقديم استقالته بعد يومين من الاتفاق مع رأفت خليفة، وهو ما علم به عن طريق الصدفة ودفعه للتمسك بعدم الاستقالة قبل أن يقرر النادي توجيه الشكر له دون التوصل لأي اتفاق معه.

وفي نفس السياق استغرب صيدم قبول رأفت خليفة تدريب الفريق في الوقت الذي يتواجد مدرب زميل له على رأس عمله، مشيرا إلى أن مثل هذه المواقف تسيء للمدرب نفسه الذي يبحث عن الحصول لأي فرصة تدريب دون النظر لموقف زملائه أو احترام من يتواجد في منصبه.

وأشار صيدم إلى أن هذا القرار سواء من النادي أو قبول خليفة لتدريب فريق قبل فك ارتباط زميله معه يمثل إساءة لكل المدربين في غزة، داعيا إلى تعزيز روح التعاون والاحترام بين المدربين للحفاظ على حقوقهم وتفادي تكرار مثل هذه المواقف مع أي مدرب أخر.