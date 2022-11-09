مسيرة في جنين تنديداً بإعدام الشاب عيسة ورشق حافلات للمستوطنين في الخليل

شهدت مدينة جنين مساء اليوم الأربعاء مسيرة جماهيرية تنديداً بإعدام قوات الاحتلال الشاب رأفت عيسة، فيما رشق الشباب الثائر في الخليل حافلات للمستوطنين بالحجارة.

وشاركت جماهير غفيرة في جنين ومخيمها مساء اليوم، في مسيرة حاشدة حمل المشاركون فيها جثمان الشهيد عيسة، من بلدة صانور الذي ارتقى بعد إصابته برصاص الاحتلال بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي قرية عانين غرب جنين.

وانطلقت المسيرة من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجابت شوارع المدينة ومخيمها، وهم يرفعون جثمان الشهيد على الأكتاف ملفوفا بالعلم الفلسطيني.

ويعيش الشهيد في الأردن ومتزوج وأب لطفلة وقدم إلى صانور منذ شهرين للعمل في الداخل المحتل، ووالده ووالدته يعيشان في الأردن.

وفي الخليل تمكن الشباب الثائر من إلحاق أضرار جسيمة بحافلة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب مخيم العروب شمال المدينة.

ويشهد مخيم العروب مواجهات مستمرة بين قوات الاحتلال، والشبان الذين يتصدون بإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة.

وفي القدس اندلعت مساء اليوم مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حارة السعدية بالبلدة القديمة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نزار جابر ونزار تفاحة من حارة السعدية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فؤاد القاق من حي وادي الحلوة ببلدة سلوان، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وخلال شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال 690 فلسطينيًا؛ بينهم 119 طفلًا و30 سيدة.

المصدر / فلسطين أون لاين