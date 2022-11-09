فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صيدم: قرار إقالتي بسبب خلاف شخصي وليس لأمر فني

مسيرة في جنين تنديداً بإعدام الشاب عيسة ورشق حافلات للمستوطنين في الخليل

هيئة مقدسية: الرباط هو السبيل لصد اقتحامات المستوطنين للأقصى

مجلس إدارة نادي اتحاد خان يونس يصدر بيانًا مهمًا

إصابة مستوطنَين في 27 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

كأس العالم 2022.. فرصة رونالدو الأخيرة لمعانقة المجد

وقفة في جامعة الخليل تنديداً بالاعتقال السياسي

"العمل الحكومي" توجّه برفع درجة الاستعدادات لدى البلديات ومعالجة تداعيات المنخفض

العاروري يعزي بوفاة الأسير المحرر أحمد أبو هنود في نابلس

حماس تدعو السلطة للإفراج الفوري عن جميع طلبة الجامعات بالضفة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

هيئة مقدسية: الرباط هو السبيل لصد اقتحامات المستوطنين للأقصى

09 نوفمبر 2022 . الساعة 20:54 بتوقيت القدس
...
حلقة علم في المسجد الأقصى

أكد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي على أن الرباط في المسجد الأقصى هو من الوسائل الأنجع لصد اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال.

ودعا الهدمي إلى شدّ الرحال وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك لصد مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى.

وشدّد على أن "الشعب الفلسطيني لن ينكسر في ظل تواصل جرائم الاحتلال وعدوانه على المقدسات الإسلامية".

وأوضح أن حكومة الاحتلال معنية باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بهدف تحقيق أهدافها التهويدية.

وقال إن الاحتلال يصر على اقتحام المسجد الأقصى لفرض واقع جديد، ويسعى لفرض سيطرته على المسجد.

وأضاف أن الاحتلال يسعى لإبعاد المرابطين والمصلين عن المسجد الأقصى المبارك.

ولفت إلى أن الانتخابات الصهيونية الأخيرة هي الأكثر عنصرية والأشد تطرفاً، والهدف من بناء السفارة الأمريكية في القدس إعطاء الشرعية للاحتلال في سيطرته على المدينة المقدسة.

ويواصل الاحتلال ومستوطنوه انتهاكاتهم بحق مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، بهدف تهويد المدينة والسيطرة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المسجد الأقصى #اقتحام #مستوطنون #الرباط

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة