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العاروري يعزي بوفاة الأسير المحرر أحمد أبو هنود في نابلس

09 نوفمبر 2022 . الساعة 18:40 بتوقيت القدس
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قدّم نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، التعازي لعائلة الشهيد القسامي القائد محمود أبو هنود، بوفاة شقيقه الأسير المحرر أحمد أبو هنود على إثر حادث سير.

وفي كلمة له عبر الهاتف خلال تشييع الفقيد أبو هنود اليوم الأربعاء في نابلس، أشاد العاروري بسيرته، ودوره في الدعوة والجهاد والإصلاح بين الناس وتربية الأجيال.

وقال العاروري إنه عاش مع الفقيد أحمد أبو هنود ودرس معه في نفس الكلية بجامعة الخليل.

وأضاف أن أبو هنود كان نِعم الأخ وصاحب خلق ومواقف ومتفانياً في خدمة الجميع، وترك أثرا طيباً في كل من عمل معه.

وقال العاروري إن الفقيد من عائلة مجاهدة، قدّمت التضحيات والشهداء أمثال القائد القسامي محمود أبو هنود.

وشيّع أهالي عصيرة الشمالية في نابلس عصر اليوم جثمان الأسير المحرر والمربي أحمد أبو هنود (58 عامًا).

وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد في عصيرة الشمالية لأداء الصلاة على جثمانه الذي لف براية حركة حماس، قبل مواراته الثرى في المقبرة الغربية بالبلدة.

والفقيد أبو هنود من بلدة عصيرة الشمالية، يعمل مربياً ومعلماً للغة الإنجليزية في مدرسة بيت امرين الثانوية.

يذكر أن الراحل أحمد أبو هنود هو أسير محرر من سجون الاحتلال، ومعتقل سياسي سابق لدى أجهزة السلطة، كما أنه عميد عائلة الشولي، وعضو لجنة الإصلاح بعصيرة وأحد الشخصيات الإسلامية المعروفة بالبلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #نابلس #صالح العاروري #أحمد أبو هنود

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