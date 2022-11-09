حماس تدعو السلطة للإفراج الفوري عن جميع طلبة الجامعات بالضفة

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، استهداف أجهزة أمن السلطة برام الله لطلبة الجامعات في الضفة الغربية، ودعت السلطة للإفراج الفوري عن جميع الجامعيين المعتقلين لديها.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة هارون ناصر الدين، اليوم الأربعاء في تصريح صحفي: "إنّ الحملة الشّرسة التي تشنّها أجهزة أمن السلطة بحقّ الطلاب في جامعات الضفة الغربية، وآخرها اعتقال أربعة من طلبة جامعة الخليل، وهم مروان المصري، محمد مطور، أحمد الشريف، وعدنان مسودة؛ هي سلوك مستهجن ومرفوض".

وشدد على أن ذلك يشكِّل تساوقاً مع سياسات الاحتلال الذي يستهدف الشباب والطلاب الفلسطينيين في محاولة واهية لكسر إرادتهم وثنيهم عن نشاطهم الخدماتي والوطني في جامعاتهم.

ودعا ناصر الدين السلطة إلى الإفراج الفوري عن جميع الطلاب والمعتقلين السياسيين في سجونها، والتوقف عن التنسيق الأمني البغيض مع الاحتلال حمايةً للسلم الأهلي، وإنجاحاً لمخرجات حوارات الجزائر.

كما دعا القوى والفصائل، وإدارات الجامعات لحماية الطلاب والدفاع عنهم بوصفهم ركيزة أساسية من ركائز العمل الوطني في مواجهة الاحتلال واسترداد الحقوق الوطنية.

وقفة بجامعة الخليل

وكانت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، قد نظمت ظهر اليوم، وقفةً في ساحة كلية العلوم في الحرم الجامعي، نصرةً للطلبة المعتقلين سياسيًا في سجون أجهزة أمن السلطة برام الله.

وقالت الكتلة في بيان صحفي، إن "أجهزة أمن السلطة تواصل عدوانها وحربها الشـعواء على أبناء شعبنا، وتستمر بسياسات القمع والملاحقة والتنسيق الأمني، فتعتقل في سجونها ثلة مـن خيرة طلبة الجامعة وأبناء الحركة الطلابية الفلسطينية في جامعة الخليل".

شاهد | الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل تنظم وقفة تضامنية مع طلابها المعتقلين لدى السلطة pic.twitter.com/SsC7TwG3en — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 9, 2022

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل تهديد زملاء آخرين بالاعتقال، إلى جانب ما يتعرض له زملاؤنا المعتقلون من تعذيب وسوء معاملة.

وطالبت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل أجهزة أمن السلطة بـ"الإفراج الفوري عـن زملائنا المعتقلين، ووقف ملاحقة الطلبة واعتقالهم والتضييق على نشاطهم الطلابي".

كما طالبت إدارة الجامعة "بكل مستوياتها، بالتدخل والقيام بواجبها وتقديم الدعم الحقوقي والقانوني للطلبة المعتقلين، وحشد كل ضغط ممكن حتى الإفراج عنهم".











المصدر / فلسطين أون لاين