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استقالة المدرب السابع في دوري الدرجة الأولى

09 نوفمبر 2022 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن سامي سالم استقالته من تدريب فريق خدمات البريج، عقب هزيمة الفريق أمام الأمل في الجولة التاسعة من بطولة دوري الدرجة الأولى.

و تراجعت نتائج البريج بشكل كبير في الجولات الأخيرة، إذ لم يحقق الفريق الفوز في أخر 5 جولات، وقد تعادل في مباراتين وخسر ثلاثة، بعدما تصدر المسابقة عقب نهاية الجولة الرابعة.

 ووافقت إدارة خدمات البريج على رحيل سالم، الذي تمني التوفيق للفريق في المباريات المقبلة من الدوري.

وتعتبر تجربة سالم مع البريج الثانية، حيث سبق له تدريب الفريق قبل موسمين وحقق معه نتائج لافتة، ومن ثم انتقل بعدها لتدريب الصداقة والشاطئ، علما أنه يعمل حاليا مدربا لمنتخب الكرة الشاطئية.

 يشار إلى أن فريق خدمات البريج يحتل حاليا المركز السابع في دوري الأولى برصيد 12 نقطة من 9 مباريات، بواقع 3 انتصارات، ومثلها تعادلات وهزائم.

وتعتبر استقالة سالم السابعة في الدرجة الأولى، حيث سبقه 7 مدربين (رأفت خليفة وغسان البلعاوي "نماء"، عبدالله عليان " بيت لاهيا"، هاني المدهون " المجمع الإسلامي"، عماد بارود " الأقصى"، بسام أبو الصادق "الشاطئ").

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#خدمات البريج #دوري غزة #سامي سالم

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