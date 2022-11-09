كيف رد أنشيلوتي على مٌنتقدي كريم بنزيمة بسبب غيابه عن ريال مدريد؟

استمر غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن تدريبات ريال مدريد الاربعاء بحسب صحافي وكالة فرانس برس وذلك قبل ساعات من اعلان مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان تشكيلته الرسمية المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

غاب بنزيمة، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، عن أربع مباريات بسبب مشكلة في الفخذ في الفترة الاخيرة وقال مدرب ريال الايطالي كارلو انشيلوتي "لم يتمكن من العودة من هذا الانزعاج البسيط .انه ليس بالأمر الكبير. لقد حاول ولكن ذلك لم يكن ممكنا". ولم يظهر بنزيمة إلا في ثلاث من آخر تسع مباريات لريال مدريد بسبب إصابة في الفخذ ثم إرهاق عضلي.

وكانت المشاركة الوحيدة للمهاجم منذ 19 ايلول/سبتمبر، عندما جلس على مقاعد البدلاء أمام سلتيك في دوري أبطال أوروبا.

ودافع أنشيلوتي عن بنزيمة ضد اتهامات بأن الأول يضع منتخب فرنسا اولوية وقال أنشيلوتي "(النقد) هو هراء، كان لديه مشكلة، لم تكن خطيرة، لأنه لم يتوقف، استمر في التدريبات بشكل فردي".

وتابع "كريم هو أكثر من أصيب بخيبة أمل من الموقف لأنه سيصل إلى كأس العالم مع الكرة الذهبية، لكن بدون الدقائق في ساقيه التي يحتاج إلى السرعة. لم يفكر لأي لحظة أن كأس العالم كانت في خطر. بصراحة، انها مسائل صغيرة جدا".

المصدر / وكالات