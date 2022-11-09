شهيد برصاص الاحتلال في جنين و5 إصابات شمال الخليل

استشهد شاب عصر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال غرب جنين، في حين أصيب أربعة آخرون برصاص الاحتلال شمالي الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة في رام الله، عن استشهاد الشاب رأفت علي عيسة (29 عاما) برصاص الاحتلال غرب جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن عيسة أصيب برصاص الاحتلال قرب الجدار الاستيطاني في قرية عانين غرب جنين، واعتقلته قوات الاحتلال قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.

وفي الخليل، أصيب خمسة مواطنين، عصر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وذكر شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المواطنين، ما أدى لإصابة خمسة منهم بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأشار الشهود إلى نقل المصابين لمستشفيات الخليل والمراكز الصحية في بيت أمر لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة.

وفي وقت سابق اعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في تشييع جنازة امرأة على مدخل البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشيّعين، ما أدّى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

المصدر / فلسطين أون لاين