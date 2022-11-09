لاعب جديد من غزة الرياضي يصل الضفة الغربية

غزة/ مؤمن الكحلوت:

وصل معتز الحوراني لاعب فريق نادي غزة الرياضي، الضفة الغربية، للالتحاق بفريق إسلامي قلقيلية، أحد أندية دوري المحترفين.

وغادر لاعب الوسط الحوراني غزة اليوم عبر معبر بيت حانون /إيريز.

وسيعمل الحوراني للحصول على إعارة أو كتاب الاستغناء من ناديه غزة الرياضي، ليتمكن من الالتحاق بفريقه الجديد خلال مرحلة الإياب.

يذكر أنه اللاعب الثاني الذي يغادر فريقه بعد أحمد أبو عبيد الذي التحق بفريق شباب بلاطة.

يشار إلى أن إسلامي قلقيلية يحتل المركز الثاني عشر والأخير حاليا بدوري المحترفين برصيد نقطة واحدة فقط من 9 مباريات.