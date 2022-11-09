409 انتهاكات ارتكبتها أجهزة السلطة بالضفة خلال أكتوبر

رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين تصاعد انتهاكات أجهزة السلطة في رام الله بحق المواطنين في محافظات الصفة الغربية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووفق اللجنة فإن السلطة ارتكبت 409 انتهاكات، أبرزها جريمة قتل المعتقل السياسي محمد البنا شقيق محمود البنا أحد قادة مجموعات عرين الأسود، تحت التعذيب في سجون السلطة بمدينة رام الله.

وشملت انتهاكات السلطة جريمة قتل واحدة، (110) حالات اعتقال، (48) حالة استدعاء، (28) حالة اعتداء وضرب، (27) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (56) حالة قمع حريات، (29) حالة اختطاف، (41) حالة محاكمة تعسفية، فضلاً عن (69) حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

وحازت نابلس النسبة الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (118) انتهاكاً، تلاها محافظتا رام الله والخليل.

ووفق مؤسسات حقوقية في الضفة الغربية، فإن أجهزة السلطة تواصل قمعها وفرض قبضتها الأمنية المشددة عبر ملاحقة الأسرى المحررين واعتقالهم والاعتداء على مواكب استقبالهم، وملاحقة الطلبة في جامعات الضفة، خصوصاً أعضاء الكتلة الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين