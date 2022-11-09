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قطر تودع مليار دولار في البنك المركزي المصري

09 نوفمبر 2022 . الساعة 14:49 بتوقيت القدس
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قطر تودع مليار دولار في البنك المركزي المصري

أودع صندوق الثروة السيادية القطري مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تقترب فيه قطر من صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في بعض الشركات الكبرى، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبرغ».

نقل جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ قيمة الأصول تحت إدارته 445 مليار دولار، الأموال وسط مناقشات بشأن استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات سرية

وذكرت «بلومبرغ» الشهر الماضي أن قطر تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة في مصر قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.

المصدر / وكالات
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