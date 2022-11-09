تشكيل لجنة استئناف جديدة لاتحاد كرة القدم

غزة/ وائل الحلبي:

وافق اتحاد كرة القدم على تشكيل لجنة استئناف جديدة، والتي تأتي بعد غياب اللجنة السابقة عن الانعقاد لفترة طويلة.

وأقرَّ اتحاد الكرة في اجتماعه الأسبوعي تشكيل لجنة الاستئناف والتي ستعقد اجتماعها الأول يوم السبت القادم، لترتيب كافة الأمور المتعلقة بعملها واختصاصها قبل النظر في القضايا التي سيتم طرحها.

ومن المنتظر أن يُعلن الاتحاد عن أسماء رئيس وأعضاء اللجنة، حيث من المتوقع أن يتولى الدكتور محمد النجار رئاسة اللجنة.

وستُحدّد اللجنة عقب اجتماعها الأول موعدًا للنظر في أول قضية على طاولة الاستئناف، حيث ستكون قضية اللاعب محمد أشرف أبو ريالة ونادي الرضوان.

وتوجَّه أبو ريالة بطلبٍ لاتحاد كرة القدم لإنهاء ارتباطه مع نادي الرضوان، وهذا ما رفضه الاتحاد بسبب عدم وجود عقد محدد ومُوثّق لديه من الطرفين، ليُقرّر اللاعب التوجُّه للجنة الاستئناف مما دفع الاتحاد لإعادة تشكيلها.