فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تشكيل لجنة استئناف جديدة لاتحاد كرة القدم

"أولياء الأمور" يرفضون توزيع مناهج الاحتلال بمدارس الإيمان بالقدس

بلدية رفح تستجيب لـ 129 إشارة خلال المنخفض الجوي

القائد الأسير عباس السيد يحصل على درجة الماجستير الثانية داخل السجون

إخطارات بالهدم لمنشآت في نابلس

ميتا تعلن تسريح 11 ألف موظف فيها

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

بطاقة منتخب صربيا

مع قرب مشاركته في مونديال 2022.. بطاقة منتخب سويسرا

"الحملة الدولية" تطلع الاتحاد الدولي للصحفيين على قيود منصات التواصل

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

تشكيل لجنة استئناف جديدة لاتحاد كرة القدم

09 نوفمبر 2022 . الساعة 14:33 بتوقيت القدس
...
تشكيل لجنة استئناف جديدة لاتحاد كرة القدم
غزة/ وائل الحلبي:

وافق اتحاد كرة القدم على تشكيل لجنة استئناف جديدة، والتي تأتي بعد غياب اللجنة السابقة عن الانعقاد لفترة طويلة.

وأقرَّ اتحاد الكرة في اجتماعه الأسبوعي تشكيل لجنة الاستئناف والتي ستعقد اجتماعها الأول يوم السبت القادم، لترتيب كافة الأمور المتعلقة بعملها واختصاصها قبل النظر في القضايا التي سيتم طرحها.

ومن المنتظر أن يُعلن الاتحاد عن أسماء رئيس وأعضاء اللجنة، حيث من المتوقع أن يتولى الدكتور محمد النجار رئاسة اللجنة.

وستُحدّد اللجنة عقب اجتماعها الأول موعدًا للنظر في أول قضية على طاولة الاستئناف، حيث ستكون قضية اللاعب محمد أشرف أبو ريالة ونادي الرضوان.

وتوجَّه أبو ريالة بطلبٍ لاتحاد كرة القدم لإنهاء ارتباطه مع نادي الرضوان، وهذا ما رفضه الاتحاد بسبب عدم وجود عقد محدد ومُوثّق لديه من الطرفين، ليُقرّر اللاعب التوجُّه للجنة الاستئناف مما دفع الاتحاد لإعادة تشكيلها.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اتحاد كرة القدم #تشكيل لجنة #تشكيل لجنة استئناف جديدة #جنة استئناف جديدة لاتحاد كرة القدم #اتحاد كرة القدم في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة