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بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

09 نوفمبر 2022 . الساعة 13:59 بتوقيت القدس
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الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس 10 نوفمبر 2022.

وقالت الهيئة إن آلية السفر ستكون للحافلات: الثالثة، والرابعة، والخامسة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/37) اضغط هنا، وكذلك الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/43) اضغط هنا.

 

ودعت للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وشددت على أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، وكذلك شددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#معبر رفح #آلية السفر #الإعلان عن آلية السفر

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