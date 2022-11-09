في ما يأتي بطاقة منتخب صربيا لكرة القدم، المشارك ضمن المجموعة السابعة في مونديال 2022:

كأس العالم: المشاركة الثالثة كصربيا

أفضل نتيجة: دور المجموعات في 2010 و2018

كأس أوروبا: لم تتأهل كصربيا

تصنيف فيفا: 21

اللقب: أورلوفي (النسور)

رئيس الاتحاد: نيناد بييكوفيتش

اللاعبون المرخصون: 110.339

أبرز الأندية: النجم الأحمر بلغراد، بارتيزان بلغراد، فويفودينا نوفي ساد

التأهل: تصدرت صربيا مجموعتها في التصفيات الأوروبية

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- المدرب: عُيّن دراغان ستويكوفيتش عام 2021 ونجح في نسج فريق قادر على توفير النتائج بموازاة المواهب الفردية للاعبيه. حتى الآن، أخفق المنتخب بالتأهل إلى البطولات الكبرى، على غرار كأس أوروبا الأخيرة. يُعدّ من أبرز لاعبي الوسط في تاريخ البلاد (يوغوسلافيا سابقًا)، وخاض رحلة تدريبية مع ناغويا الياباني حيث أنهى مشواره كلاعب وغوانغجو أر أند أف الصيني قبل تولّي مسؤولية بلاده.

- تصريح: "كانت كرة القدم دومًا الرياضة الرقم واحد في صربيا. الناس تحبها. بالطبع لدينا بعض التوقعات غير الواقعية، مثل تلك المتعلقة بالمشاركة بانتظام في كأس العالم. بالنسبة لنا، فإنّ التأهل إلى كأس العالم هو نجاح كبير يُشجّعنا على مواصلة جهودنا لبناء مستقبل أفضل". دراغان ستويكوفيتش في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

- النجم: متر وتسعون سنتيمترًا. بطوله الفارع وحسّه التهديفي، يتميّز دوشان فلاهوفيتش أيضًا بقوّته وسرعته. بعد تألُّقه مع فيورنتينا الإيطالي، انتقل إلى يوفنتوس مقابل أكثر من 70 مليون يورو، في رقم قياسي ضمن فترة انتقال شتوية في إيطاليا. وصل إلى فيورنتينا في 2018 قادمًا من بارتيزان بلغراد فريق القلب. تُعوّل صربيا على مهاجمها الشاب البالغ 22 عامًا للتألق في مونديال قطر إلى جانب البطل القومي ألكساندر ميتروفيتش.

التشكيلة المثالية: رايكوفيتش - فيليكوفيتش، ميتروفيتش، بافلوفيتش - جيفكوفيتش، لوكيتش، ايليتش، تاديتش، كوستيتش - ميتروفيتش، فلاهوفيتش

المصدر / فلسطين أون لاين