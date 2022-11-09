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مع قرب مشاركته في مونديال 2022.. بطاقة منتخب سويسرا

09 نوفمبر 2022 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
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بطاقة المنتخب السويسري

كأس العالم: المشاركة الثانية عشرة

  • أفضل نتيجة: ربع نهائي 1934 و1938 و1954

  • كأس أوروبا: 5 مشاركات

  • أفضل نتيجة: ربع نهائي 2021

  • تصنيف فيفا: 15

  • اللقب: ناتي (المنتخب الوطني)

  • رئيس الاتحاد: دومينيك بلان

  • أبرز الأندية: أف سي زوريخ، أف سي بازل، يونغ بويز

  • التأهل: تصدرت مجموعتها ضمن التصفيات الأوروبية والتي ضمت إيطاليا الغائبة عن المونديال

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- المدرب: عُيّن السويسري-التركي مراد ياكين (48 عامًا) على رأس منتخب سويسرا في آب/أغسطس 2021، بعد رحيل مدرب المنتخب منذ 2014 فلاديمير بتكوفيتش. خاض المدافع الدولي السابق 49 مباراة دولية مع "ناتي" وحمل شارة القائد ثلاث مرات، قبل أن يستهلَّ مشواره التدريبي في الدوري السويسري عام 2006، وغادره مرة يتيمة في موسم 2014-2015 مع سبارتاك موسكو الروسي.

- تصريح: "في التمارين يصدّها أيضًا. راهن اللاعبون بالمال على ركلات الجزاء التي يصدّها. أؤكد لكم أنَّ يان أصبح ثريًّا". مراد ياكين عن حارس مرماه يان سومر، المتألق أمام 5 ركلات جزاء تصدَّى لها مع المنتخب.

- النجم: غرانيت تشاكا. بعد فترة خصام مع جماهير أرسنال الإنجليزي، يعيش قائد لا ناتي (106 مباريات دولية و12 هدفًا) أجمل أيام مسيرته. بعد انخراطه في مهام دفاعية، انتقل للّعب في مركز الرقم 8، فتألّق اللاعب الأعسر بتمرير الكرات وسجل أربعة أهداف هذا الموسم فضلًا عن كراته الحاسمة. يخوض ابن مدينة بازل موندياله الثالث، ويتعيَّن عليه توفير رؤية في اللعب مع شجاعة تقترب من العدوانية: في كأس أوروبا الأخيرة، عندما خاضت سويسرا تمديد الوقت مرتين تواليًا، قبل الرضوخ بركلات الترجيح أمام إسبانيا في ربع النهائي، لعب دورًا معنويًّا في حثّ زملائه على العطاء أكثر، في ظل انهيارهم البدني.

التشكيلة المثالية: سومر - فيدمر، أكانجي، إلفيدي، رودريغيز - فرويلر، تشاكا - شاكيري، سو، فارغاس – إمبولو.

المصدر / فلسطين أون لاين
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