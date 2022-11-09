وظيفة شاغرة في جمعية العودة الصحية والمجتمعية بقطاع غزة

جمعية العودة الصحية والمجتمعية هي جمعية صحية أهلية، ذات جذور مجتمعية، غير هادفة للربح، تأسست في العام 1985 وتسعى في عملها على تحقيق التمكين الصحي للمجتمع وتعزيز مفهوم الصحة الشامل في قطاع غزة من خلال تقديم خدمات الرعاية الأولية والثانوية الوقائية والعلاجية، بجانب تدخلات الحماية المجتمعية، ويجمع أعضاؤها رؤية صحية تنموية موحدة بهدف تطوير وتعزيز الخدمات الصحية والمجتمعية، وتقدم الجمعية خدماتها دون أي تمييز بالدين أو الجنس أو العرق أو اللون، وتُؤمن بمبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها ثوابت الجمعية والشرعية الدولية، وبقيمة الإنسان الفلسطيني، وبحقه في نظام صحي شامل مستند إلى مبادئ الرعاية الصحية، وانطلاقًا من هذا الإيمان ... تعمل الجمعية على التأثير في السياسات العامة والقطاعية للصحة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتقديم الخدمات النوعية، والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية، والتطوير المؤسسي للجمعية من أجل بناء المجتمع المدني الفلسطيني الديمقراطي المستند على المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون. تحترم جمعية العودة الصحية والمجتمعية كرامة جميع البشر، وهي مُلتزمة بمراقبة حقوق الانسان وحمايتها، وتمتلك جمعية العودة الصحية والمجتمعية سياسات حماية قوية بما في ذلك حماية الطفل، وسوء السلوك الجنسي، والاستغلال الانتهاك الجنسيين للمستفيدين وأفراد المجتمع ومكافحة الاتجار. تحتفظ جمعية العودة الصحية والمجتمعية بالحق في طلب الالتزام بالسياسات والآليات ذات الصلة، ويوافق المُتقدم على إبلاغ جمعية العودة الصحية والمجتمعية على الفور بأي أدلة موثقة أو اشتباه في الاتجار بالأشخاص أو الاستغلال الذي ينطوي على أموال أو موارد مُقدمة، ويمكن للمتقدم الإبلاغ عن مثل هذه الأحداث أو الأنشطة المُشتبه بها أو المعلومات ذات الصلة عن طريق الخط الخاص بالشكاوى 1800180181 أو البريد الإلكتروني [email protected] دون أي مخاطر للانتقام. لا تتسامح جمعية العودة الصحية والمجتمعية مع أي استغلال أو إساءة لقواعد السلوك وتعهد المُتقدم بالامتثال للأحكام القانونية ذات الصلة في هذا الصدد، كما وتلتزم المؤسسة باتّباع الإجراءات الخاصة بتطبيق سياسة الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي (PSEAH) التي يتطلب من المتقدمين/ات للوظيفة الالتزام بها، كما تُلزم موظفيها والأفراد المُرتبطين بها بالتوقيع على مُدونة قواعد سلوك تحتوي على السلوكيات المحظورة والمتعلقة بالحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي (PSEAH)

وصل إعلان توظيف صادر عن الجمعية تعلن فيه عن وظيفة منشط/ة وفقا لما يلي :

الواجبات والمسؤوليات

- العمل مع الفئة العمرية المستهدفة من 6- 17 سنة وخلق بيئة آمنة لهم باستخدام تقنيات التنشيط والتعلم النشط.

- التنسيق والتشبيك مع المدارس.

- تنفيذ ورشات الدعم النفسي والاجتماعي المُهيكلة

- تنفيذ أيام مفتوحة بالشراكة مع المدارس

- إعداد الخطط والتقارير وأجندات العمل الخاصة بالأنشطة المنفذة

- تشكيل مجموعات العمل من الفئة المستهدفة في المشروع

- تنفيذ ورشات عمل مع الأطفال وأمهاتهم

- أي مهام إضافية يكلف بها من قبل الإدارة المؤهلات المطلوبة

المؤهلات المطلوبة

- أن يكون/تكون حاصل/ة على شهادة درجة البكالوريوس في علم الاجتماع/الخدمة الاجتماعية/علم النفس/الارشاد النفسي/تربية رياضية/تربية فنية

- أن يكون/تكون لديه/ا خبرة سابقة بالعمل مع الأطفال على أدلة: Deal Manuals (I, She, Big, and Parents Deals)

- ألا يتجاوز عمر المتقدم/ة عن 30 عام.

- ساعات العمل المطلوبة : 45 ساعة عمل اسبوعياً

- خبرات سابقة : خبرة سنتين في مجال التنشيط والعمل مع الأطفال

- مهارات مطلوبة

- لديه/ا القدرة على إدارة وتنفيذ ورشات العمل مع الأطفال وأمهاتهم.

- لديه/ا القدرة على إدارة وتنفيذ ورشات العمل مع الأهالي.

- لديه/ا القدرة على الاتصال والتواصل وإدارة الوقت.

- القدرة على تطوير تمارين وأنشطة ترفيهية وابداعية للأطفال.

- لديه/ا المام بالمهارات الحياتية.

- القدرة على العمل تحت الضغط والعمل بروح الفريق والمبادرة والحماسة.

- لديه/ا القدرة على التنسيق مع المؤسسات والجمعيات والمدارس ورياض الأطفال.

- لديه/ا القدرة على استخدام برامج الحاسوب. لديه/ا القدرة على اعداد الخطط وكتابة التقارير

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 13/11/2022