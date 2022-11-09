"معاريف": عدد الإنذارات لتنفيذ عمليات فدائية بالضفة "لا يزال مرتفعًا"

قال موقع صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأربعاء، إنّ الفترة القريبة في الضفة الغربية، "مشحونة ومتوترة"، وأنّ عدد "الإنذارات" بزعم تنفيذ عمليات فدائية من المقاومة الفلسطينية "لا يزال مرتفعًا".

وورد في موقع "معاريف"، أنّ أجهزة أمن الاحتلال تُواصل تأهُّبها واستعدادها لمواجهة أيّ تصعيد خلال الفترة القادمة، وهي تخشى مما شهدته الشهور الأخيرة رغم عملياتها ضد مجموعات "عرين الأسود".

ونقل موقع الصحيفة العبرية، القول عن أجهزة أمن الاحتلال، زاعمًا بأنّ مجموعات المقاومة في الضفة لم تُنفّذ منذ ثلاثة أسابيع أي عملية في منطقة نابلس، وأنّ تأثيرها في الشارع الفلسطيني تراجع بشكل كبير خصوصًا في المنطقة نفسها؛ وذلك في ظلّ تواصل العمليات ضد أفرادها.

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ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخلّلها مواجهات في بعض المناطق فيما اعتقلت 14 فلسطينيًّا.

واستُشهد الشاب مهدي محمد حشاش فجر اليوم، من جراء إصابته خلال التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة وعدة مناطق في المدينة لتأمين اقتحامات أعضاء "كنيست" ومجموعة من المستوطنين إلى "قبر يوسف".

وتعرّضت قواتُ الاحتلال لإطلاق نار من داخل ومحيط مخيم بلاطة، وبعض الشوارع والمناطق الأخرى شرق نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين