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مستوطنون يقطعون 120 شجرة زيتون برام الله

09 نوفمبر 2022 . الساعة 12:18 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقطعون أشجار الزيتون في الضفة الغربية

قطع مستوطنون، نحو 120 شجرة زيتون، من أراضي المواطنين في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

ووفق مصادر محلية، فقد قام مستوطنون من مستوطنة "عادي عاد" المقامة على أراضي المواطنين، بقطع نحو 120 شجرة زيتون، تعود للمواطن سعيد شكري زعتر.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن صاحب الأرض التي قطع المستوطنون أشجار الزيتون فيها، اكتشف الأمر عندما توجه صباح اليوم لأرضه.

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وتمنع قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى أراضيهم المحاذية للمستوطنات والمعزولة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري، إلا من خلال تصاريح خاصة، ما يجعلها عرضة للتخريب والنهب من قبل المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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